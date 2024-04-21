Сербы северного Косово бойкотируют референдум по устранению мэров-албанцев

Большинство сербов на нестабильном севере Косово бойкотировали местный референдум в воскресенье о том, следует ли устранить этнических албанцев, мэров четырех муниципалитетов, чье назначение привело к насилию в прошлом году.

Об этом сообщила местная избирательная комиссия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Приблизительно к полудню менее 100 из примерно 46 000 зарегистрированных сербских избирателей проголосовали во всех четырех населенных преимущественно сербами муниципалитетах – Северной Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосовичи. Избирательные участки открылись в 7 утра и должны были закрыться в 7 вечера.

В сентябре прошлого года правительство Приштины согласилось отменить местные выборы на севере Косово и провести новые, подвергшись давлению Запада после того, как местные сербы подавляющим большинством бойкотировали голосование в апреле 2023 года.

Но план Приштины по проведению предвыборного референдума по вопросу об увольнении четырех мэров был отклонен ведущей местной партией Srpska Lista (Сербский список), заявив, что мэры должны были просто подать в отставку перед голосованием.

Srpska Lista заявила, что целостность референдума была подорвана кампанией давления и устрашения местных сербов со стороны косовского правительства, обвинение, которое Приштина отрицает.

Кроме того, было отмечено, что референдум не являлся частью первоначального соглашения между Приштиной, Белградом и международными посредниками, направленного на решение противостояния по управлению на севере Косово.

Srpska Lista также призвала местных сербов бойкотировать промежуточные выборы мэра, разжигающего напряженность между Белградом и Приштиной.

Конфликт вокруг четырех мэров обострился в конце 2022 года после того, как сербы покинули все официальные должности, включая полицию и местные администрации, на фоне спора по поводу решения Приштины ввести косовские автомобильные номерные знаки для местных сербов.

Белград и Приштина потратили годы на переговоры по посредничеству по нормализации их отношений, но прогресс был медленным и омраченным вспышками насилия между сербами на севере Косово и косовской полицией и иногда миротворцами НАТО.

Очередные местные выборы в остальном Косово запланированы на октябрь 2025 года.

Ранее политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал пригласить Косово к членству в организации, что открывает путь к голосованию за соответствующее решение на сессии ПАСЕ.

Против вступления Косова в Совет Европы категорически выступает Сербия. Ее президент Александар Вучич недавно допустил выход страны из СЕ, если это произойдет.

Для Сербии, которая не признает независимость Косова, его членство в международных организациях является крайне чувствительным вопросом. Больше об этом – в видео "ЕвроПравды".