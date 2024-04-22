В США признали законным референдум в Косове, хотя местные сербы его бойкотировали

Посольство Соединенных Штатов в Косове заявило, что референдум по поводу отставки мэров – этнических албанцев в четырех северных муниципалитетах с сербским большинством был проведен законно, и действующие мэры останутся на своих местах, поскольку сербы массово бойкотировали голосование.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Посольство США в Приштине сообщило, что голосование состоялось в соответствии с законодательными требованиями Косова. Однако они "пожалели", что крупнейшая сербская партия "Сербский список" решила бойкотировать голосование.

"Мы сожалеем, что они не сделали этого и, следовательно, не полностью использовали демократические средства, доступные им согласно косовскому законодательству, для продвижения эффективной и представительной демократии", – говорится в заявлении посольства.

В посольстве США продолжили, что "решения избирателей об отзыве мэров нет. Нынешние мэры муниципалитетов были избраны и остаются на своих должностях в соответствии с законодательной базой Косова".

В декабре 2022 года этнические сербы массово уволились из государственных учреждений, в том числе из всех структур местного самоуправления. Были назначены новые выборы, но сербы, в частности сербская политическая партия "Сербский список", решили бойкотировать их по требованию Белграда, то есть албанцы были избраны с явкой 3,4%.

Тогда сербы провели массовые протесты, чтобы не дать новоизбранным мэрам занять свои должности в местных муниципалитетах. Когда Косово ответило усилением присутствия полиции, протесты привели к насилию и ранениям миротворцев KFOR, журналистов и граждан.

С тех пор сербы призвали к устранению албанских мэров, поддержанные призывами ЕС и США провести новое голосование. Косово объявило о проведении референдума, на котором 50% плюс один голос избирателей, имеющих право голоса, должны были привести к тому, что Центральная избирательная комиссия назначит новые местные выборы.

Но "Сербский список" объявил, что будет бойкотировать и это голосование, и давление на местных сербов усилилось, чтобы они не голосовали, несмотря на то, что они призывали к этому почти год.

К моменту завершения голосования только около 1% населения проголосовали в Северной Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Леопсавиче.

"Голосование бойкотировали. Таким образом, минимальный законный порог для отставки мэров не достигнут. Тем не менее, общая обстановка была мирной, и мы благодарим наших граждан за это", – заявил премьер Косова Альбин Курти.

"Мы надеялись на другой результат, но Косово выполнило свои обязательства", – сказал он, ссылаясь на требования Запада провести новое голосование.

Президент Косова Вьоса Османи сказала, что граждане имели возможность проголосовать, но решили не воспользоваться ею из-за давления со стороны Сербии.

Ранее политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал пригласить Косово к членству в организации, что открывает путь к голосованию за соответствующее решение на сессии ПАСЕ.

Против вступления Косова в Совет Европы категорически выступает Сербия. Ее президент Александар Вучич недавно допустил выход страны из СЕ, если это произойдет.

Для Сербии, которая не признает независимость Косова, его членство в международных организациях является крайне чувствительным вопросом. Больше об этом – в видео "ЕвроПравды".