Прем’єр Болгарії виконуватиме і функції глави МЗС у тимчасовому уряді

Президент Болгарії Румен Радев призначив тимчасового прем’єра країни Димитара Главчева також на посаду глави МЗС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє БГНЕС.

Зміни у складі тимчасового уряду провели за пропозицією самого Главчева.

Окрім змін щодо глави МЗС відбулися зміни і щодо глави Міністерства сільського господарства – цей портфель дістався Георгію Тахову.

Цим же указом Радев змістив з посади глави МЗС Стефана Димитрова та Кирила Ватева – з посади міністра сільського господарства.

Минулого тижня Главчев попросив змістити з посади Димитрова, натомість він пропонував призначити на цю посаду заступника голови партії ГЄРБ Даніеля Митова, однак той згодом сам відмовився від портфеля через звинувачення у зловживанні впливом.

Після цього Главчев заявив, що має план Б і сам очолить Міністерство закордонних справ.

Нагадаємо, спершу тимчасовим главою МЗС хотіли призначити консула в Австрії Івайло Ценова, але він відхилив номінування своєї кандидатури через особисті обставини і замість нього до складу тимчасового уряду увійшов Димитров.

9 червня одночасно з виборами до Європарламенту Болгарія буде проводити дострокові парламентські вибори. Їх спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів.

Детально про це та ризики, які несуть дострокові вибори – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?