Премьер Болгарии будет выполнять и функции главы МИД во временном правительстве

Президент Болгарии Румен Радев назначил временного премьера страны Димитара Главчева также на должность главы МИД.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает БГНЕС.

Изменения в составе временного правительства провели по предложению самого Главчева.

Кроме изменений в отношении главы МИД произошли изменения и в отношении главы Министерства сельского хозяйства – этот портфель достался Георгию Тахову.

Этим же указом Радев сместил с должности главы МИД Стефана Димитрова и Кирилла Ватева – с должности министра сельского хозяйства.

На прошлой неделе Главчев попросил сместить с должности Димитрова, взамен он предлагал назначить на эту должность заместителя председателя партии ГЕРБ Даниэля Митова, однако тот впоследствии сам отказался от портфеля из-за обвинений в злоупотреблении влиянием.

После этого Главчев заявил, что у него есть план "Б" и он сам возглавит Министерство иностранных дел.

Напомним, сначала временным главой МИД хотели назначить консула в Австрии Ивайло Ценова, но он отклонил номинирование своей кандидатуры из-за личных обстоятельств и вместо него в состав временного правительства вошел Димитров.

9 июня одновременно с выборами в Европарламент Болгария будет проводить досрочные парламентские выборы. Их спровоцировал провал формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров.

Подробно об этом и рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?