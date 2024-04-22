Північна Корея запустила в море балістичні ракети малої дальності

У понеділок Північна Корея випустила "кілька" балістичних ракет малої дальності в бік моря біля свого східного узбережжя.

Про це повідомила армія Південної Кореї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Японії та його берегова охорона також заявили, що Північна Корея випустила те, що було схоже на балістичну ракету.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Північна Корея запустила, як він підозрює, кілька балістичних ракет малої дальності поблизу своєї столиці Пхеньяна. Ракети пролетіли близько 300 кілометрів і впали в море.

Повідомлення про запуск з’явилися після того, як Південна Корея повідомила, що її старший військовий офіцер, адмірал Кім Мен Су в понеділок прийняв командувача Космічним командуванням США генерала Стівена Вайтінга, щоб обговорити розробку розвідувальних супутників Північної Кореї та посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою.

Вважається, що КНДР готується до запуску ще одного супутника-розвідника після успішного виведення на орбіту супутника-розвідника в листопаді.

Минулого тижня Північна Корея заявила, що випустила стратегічну крилату ракету для випробування великої боєголовки та нову зенітну ракету.

КНДР ігнорує заборону Ради Безпеки ООН на розробку балістичних ракет, відкидаючи резолюції Ради як такі, що порушують її суверенне право на захист.

У березні КНДР запустила в море балістичні ракети малої дальності під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Сеула.

В середині січня Пхеньян заявив про успішне випробування твердопаливної ракети.

У Пентагоні кажуть, що Північна Корея продовжує надавати підтримку Росії у війні. Тим часом Росія в кінці березня заблокувала в ООН механізм моніторингу санкцій проти Північної Кореї.