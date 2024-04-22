Северная Корея запустила в море баллистические ракеты малой дальности

В понедельник Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря у своего восточного побережья.

Об этом сообщила армия Южной Кореи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Японии и его береговая охрана также заявили, что Северная Корея выпустила то, что походило на баллистическую ракету.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея запустила, как он подозревает, несколько баллистических ракет малой дальности вблизи своей столицы Пхеньяна. Ракеты пролетели около 300 километров и упали в море.

Сообщения о запуске появились после того, как Южная Корея сообщила, что ее старший военный офицер, адмирал Ким Мэн Су в понедельник принял командующего Космическим командованием США генерала Стивена Уайтинга, чтобы обсудить разработку разведывательных спутников Северной Кореи и усиление военного сотрудничества.

Считается, что КНДР готовится к запуску еще одного спутника разведчика после успешного вывода на орбиту спутника разведчика в ноябре.

На прошлой неделе Северная Корея заявила, что выпустила стратегическую крылатую ракету для испытания большой боеголовки и новой зенитной ракеты.

КНДР игнорирует запрет Совета Безопасности ООН на разработку баллистических ракет, отвергая резолюции Совета как нарушающие ее суверенное право на защиту.

В марте КНДР запустила в море баллистические ракеты малой дальности во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул.

В середине января Пхеньян заявил об успешном испытании твердотопливной ракеты.

В Пентагоне говорят, что Северная Корея продолжает оказывать поддержку России в войне против Украины. Между тем Россия в конце марта заблокировала в ООН механизм мониторинга санкций против Северной Кореи.