Баскські сепаратисти отримали найкращий результат в історії на регіональних виборах

Ліворадикальна баскська сепаратистська партія Bildu, яка має історичні зв'язки з нині неіснуючим терористичним угрупуванням ЕТА, отримала найкращий результат в історії на виборах до законодавчих органів влади багатого північного регіону Іспанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Bildu, яка обурила багатьох в Іспанії своєю неоднозначною позицією щодо засудження баскського тероризму, отримала на шість місць більше, ніж на виборах 2020 року, що є найвищим показником з моменту заснування партії у 2011 році.

Політичну силу сформували ліві націоналістичні групи, і в минулому до складу виборчого списку партії входили колишні терористи з ЕТА, які склали зброю 2011 року.

Bildu та керівна в регіоні консервативно-націоналістична партія PNV отримали по 27 мандатів – обидві партії не набрали 38 мандатів, необхідних для більшості.

Водночас соціалісти, які є головною керівною партією Іспанії, отримали 12 місць, що на два більше, ніж на попередніх виборах.

Цей результат місцевих виборів є новим прикладом тривожної політичної фрагментації піренейської країни та підкреслює виклики, з якими стикається прем'єр Педро Санчес, якому вдалося утриматися при владі завдяки невеликим каталонським та баскським партіям, що висувають дедалі більші вимоги щодо автономії і, зрештою, незалежності.

У короткостроковій перспективі правоцентристська та пробізнесова PNV має хороші шанси зберегти владу, оскільки соціалісти, які мають "золоту акцію", швидше за все, підтримають їх, а не Bildu в регіональному парламенті.

І Bildu, і PNV допомагають підтримувати уряд меншості Санчеса. Перша вже заявила, що продовжуватиме підтримувати прем'єра на національному рівні, навіть якщо він не підтримає її в баскському парламенті.

Нещодавно Верховний суд Іспанії закликав колишнього президента Каталонії і лідера сепаратистів Карлеса Пучдемона, який переховується від правосуддя, дати свідчення як обвинуваченого у справі про тероризм у зв'язку з протестами, пов'язаними з невдалим референдумом про незалежність регіону в 2017 році.

Пучдемон оголосив, що знову висуватиме свою кандидатуру на регіональних виборах в Каталонії 12 травня і може повернутися до Іспанії, якщо матиме шанс бути переобраним на посаду регіонального президента.

Раніше партія Junts заявила, що Пучдемон може балотуватися як їхній кандидат завдяки законопроєкту про амністію, що висунула урядова в Іспанії партія соціалістів та який, як очікують, набуде чинності у травні або червні.

Перед цим нижня палата парламенту Іспанії схвалила законопроєкт про амністію каталонських сепаратистів.