Баскские сепаратисты получили лучший результат в истории на региональных выборах

Леворадикальная баскская сепаратистская партия Bildu, имеющая исторические связи с ныне несуществующей террористической группировкой ЭТА, получила лучший результат в истории на выборах в законодательные органы власти богатого северного региона Испании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Bildu, возмутившая многих в Испании своей неоднозначной позицией по осуждению баскского терроризма, получила на шесть мест больше, чем на выборах 2020 года, что является самым высоким показателем с момента основания партии в 2011 году.

Политическую силу сформировали левые националистические группы, и в прошлом в состав избирательного списка партии входили бывшие террористы из ЭТА, сложившие оружие в 2011 году.

Bildu и правящая в регионе консервативно-националистическая партия PNV получили по 27 мест, не набрав 38 мандатов, необходимых для большинства.

В то же время социалисты, которые являются главной правящей партией Испании, получили 12 мест, что на два больше, чем на предыдущих выборах.

Этот результат местных выборов является новым примером тревожной политической фрагментации пиренейской страны и подчеркивает вызовы, с которыми сталкивается премьер Педро Санчес, которому удалось удержаться у власти благодаря небольшим каталонским и баскским партиям, выдвигающим все большие требования об автономии и, наконец, независимости.

В краткосрочной перспективе правоцентристская и пробизнесовая PNV имеет хорошие шансы сохранить власть, поскольку социалисты, имеющие "золотую акцию", скорее всего, поддержат их, а не Bildu в региональном парламенте.

И Bildu, и PNV помогают поддерживать правительство меньшинства Санчеса. Первая уже заявила, что будет продолжать поддерживать премьера на национальном уровне, даже если он не поддержит ее в баскском парламенте.

Недавно Верховный суд Испании призвал бывшего президента Каталонии и лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона, который скрывается от правосудия, дать показания в качестве обвиняемого по делу о терроризме в связи с протестами, связанными с неудачным референдумом о независимости региона в 2017 году.

Пучдемон объявил, что снова будет выдвигать свою кандидатуру на региональных выборах в Каталонии 12 мая и может вернуться в Испанию, если будет иметь шанс быть переизбранным на должность регионального руководителя.

Ранее партия Junts заявила, что Пучдемон может баллотироваться как их кандидат благодаря законопроекту об амнистии, который выдвинула правительственная в Испании партия социалистов и который, как ожидается, вступит в силу в мае или июне.

Перед этим нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект об амнистии каталонских сепаратистов.