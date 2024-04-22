Греция отреагировала на сообщения СМИ о давлении для предоставления Украине Patriot

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис 22 апреля прокомментировал публикацию Financial Times, согласно которой НАТО и Европейский Союз давят на Афины и Мадрид, чтобы те передали Украине свои системы Patriot.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Комментируя статью FT, Маринакис подчеркнул, что Греция уже оказала "ощутимую помощь" Украине и ее народу.

"Однако следует подчеркнуть, что не будет принято никаких действий – и я подчеркиваю это, – которые могли бы даже отдаленно поставить под угрозу способность нашей страны к сдерживанию или противовоздушной обороне", – добавил представитель греческого правительства на брифинге.

"Мы последовательно опровергали подобные заявления в прошлом, и я решительно подтверждаю нашу позицию сегодня", – отметил он.

Напомним, по данным Financial Times, Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Глава испанского МИД на вопрос, рассматривает ли Мадрид возможность поставить Киеву Patriot, избежал прямого ответа, отметив, что Испания "продолжит делать все, что в ее силах", чтобы помочь Украине в войне против России.