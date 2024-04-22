Німецька розвідка прагне більше повноважень на тлі підозр у фінансуванні РФ ультраправих

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини, яке відіграє роль спецслужби, закликало уряд надати йому більше повноважень для моніторингу грошових потоків на тлі підозр у фінансуванні Росією регіональних ультраправих партій напередодні виборів у ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами очільника відомства Томаса Гальденванга, він хотів би мати більше повноважень для моніторингу фінансових операції.

"Це вплинуло б на всі сфери (безпеки), тому що ефективність дій груп впливу залежить, звичайно, і від того, скільки коштів вони мають, але нас особливо цікавлять фінансові потоки в правому екстремістському середовищі", – зазначив він.

Хоча в лютому Міністерство внутрішніх справ ФРН заявило, що працює над адаптацією чинного законодавства, це питання набуло нової гостроти після повідомлення про те, що депутат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" отримав гроші від проросійського порталу Voice of Europe.

"(Інші розвідки) використовують найсучасніші методи зв'язку з найсучаснішими технологіями шифрування, і ми повинні мати можливість діяти на тому ж рівні, що й наші колеги", – вважає Гальденванг.

Він висловив переконання, що законодавці повинні знайти правильний баланс між гарантуванням свободи, з одного боку, та безпекою – з іншого.

За словами критиків, зокрема колишніх посадовців, німецькі служби безпеки страждають від бюрократії, частково через тоталітарне минуле країни та пов'язану з цим настороженість щодо втручання держави в особисте життя.

Двоє попередніх керівників зовнішньої розвідки заявили минулого року, що німецький апарат безпеки вироджується в "беззубого сторожового пса з намордником та залізним ланцюгом".

Заява Гальденванга з'явилася того ж дня, коли арештували трьох німців, які могли передавати інформацію про військові технології китайській секретній службі.

Перед цим стало відомо, що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівського сайту правого спрямування Voice of Europe.

Крім того, журналістське розслідування виявило, що депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу. Сам Бистронь вирішив оскаржити в суді ці звинувачення.