Немецкая разведка хочет больше полномочий на фоне подозрений в финансировании РФ ультраправых

Федеральное ведомство по охране конституции Германии, исполняющее функции спецслужбы, призвало правительство предоставить ему больше полномочий для мониторинга денежных потоков на фоне подозрений в финансировании РФ региональных ультраправых партий накануне выборов в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам главы ведомства Томаса Хальденванга, он хотел бы иметь больше полномочий для мониторинга финансовых операций.

"Это повлияло бы на все сферы (безопасности), потому что эффективность действий групп влияния зависит, конечно, и от того, сколько средств они имеют, но нас особенно интересуют финансовые потоки в правой экстремистской среде", – отметил он.

Хотя в феврале Министерство внутренних дел ФРГ заявило, что работает над адаптацией действующего законодательства, этот вопрос приобрел новую остроту после сообщения о том, что депутат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" получил деньги от пророссийского портала Voice of Europe.

"(Другие разведки) используют самые современные методы связи с самыми современными технологиями шифрования, и мы должны иметь возможность действовать на том же уровне, что и наши коллеги", – считает Хальденванг.

Он выразил убеждение, что законодатели должны найти правильный баланс между обеспечением свободы, с одной стороны, и безопасностью – с другой.

По словам критиков, в частности бывших чиновников, немецкие службы безопасности страдают от бюрократии, частично из-за тоталитарного прошлого страны и связанной с этим настороженности в вопросе вмешательства государства в личную жизнь.

Двое предыдущих руководителей внешней разведки заявили в прошлом году, что немецкий аппарат безопасности вырождается в "беззубого сторожевого пса с намордником и железной цепью".

Заявление Хальденванга появилось в тот же день, когда арестовали трех немцев, которые могли передавать информацию о военных технологиях китайской секретной службе.

Перед этим стало известно, что Чехия раскрыла пророссийскую сеть, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыву безопасности в Европе.

В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевского сайта правого направления Voice of Europe.

Кроме того, журналистское расследование выявило, что депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния. Сам Быстронь решил обжаловать в суде эти обвинения.