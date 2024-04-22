BBC: Сунак "шокований" скандалом між поліцією та євреєм біля пропалестинського мітингу

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак "шокований" скандалом, коли поліція Лондона погрожувала заарештувати єврейського чоловіка, якщо той відмовиться залишити місце пропалестинського маршу, оскільки його присутність могла спровокувати демонстрантів.

Як пише "Європейська правда", про це BBC на умовах анонімності заявило джерело в уряді Великої Британії.

За словами джерела, прем'єр-міністр бачив оригінальний відеозапис того, що сталося, та був "так само, як і всі інші, шокований тим, що офіцер сказав (виконавчому директору Кампанії проти антисемітизму Гідеону) Фолтеру, що той має "відверто єврейський" зовнішній вигляд.

У п'ятницю лондонська міська поліція вибачилася за мову, яку використав офіцер, описуючи зовнішність Фолтера, але заявила, що учасники контрдемонстрацій повинні усвідомлювати, "що їхня присутність є провокаційною".

Джерело в уряді заявило, що лондонська поліція правильно зробила, що вибачилася перед Фолтером, але також розкритикувало поліцію за те, що вона "абсолютно неправильно впоралася з ситуацією", коли опублікувала перше вибачення у соцмережах, яке потім видалила, а за ним опублікувала другу заяву.

"(Прем'єр) очікує, що комісар лондонської поліції пояснить, як це сталося, і що він зробить для того, щоб офіцери робили більше для того, щоб єврейські громади в Лондоні відчували себе в безпеці, а (мер) Садік Хан виконуватиме свою роботу, притягнувши правоохоронців до відповідальності", – сказав співрозмовник BBC.

Водночас помічник комісара Метт Твіст написав листа Фолтеру, в якому запропонував приватну зустріч, щоб "вибачитися перед ним особисто та обговорити, що ще може зробити поліція, щоб євреї Лондона відчували себе в безпеці".

Своєю чергою мер Лондона мав зустрітися з комісаром поліції сером Марком Роулі у понеділок, щоб "обговорити відносини з громадою" – але зрозуміло, що він повністю довіряє посадовцю.

Раніше повідомляли, що 13 квітня поліція зупинила виконавчого директора Кампанії проти антисемітизму Гідеона Фолтера, на якому була кіпа – традиційний єврейський головний убір, коли він намагався перетнути вулицю в центрі Лондона, а поряд проходив пропалестинський мітинг.

Один з офіцерів сказав Фолтеру, що він стурбований тим, що "відверто єврейський" зовнішній вигляд чоловіка може спровокувати реакцію з боку протестувальників.

Інший офіцер сказав перехожому, що його арештують, якщо він відмовиться залишити територію, оскільки він "спричиняє порушення громадського порядку".

Перед цим прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у зверненні 1 березня виступив проти "екстремістських сил, які намагаються розірвати нас на частини", коментуючи зростання злочинності, пов’язаної з пропалестинськими протестами.

Це сталось на тлі того, як стало відомо, що члени парламенту Великої Британії побоюються за власну безпеку після погроз та образ на свою адресу через військову операцію, яку Ізраїль проводить у секторі Гази.