BBC: Сунк "шокирован" скандалом между полицией и евреем возле пропалестинского митинга

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак "шокирован" скандалом, когда полиция Лондона угрожала арестовать еврейского мужчину, если тот откажется покинуть место пропалестинского марша, поскольку его присутствие могло спровоцировать демонстрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом BBC на условиях анонимности заявил источник в правительстве Великобритании.

По словам источника, премьер-министр видел оригинальную видеозапись случившегося, а затем "так же, как и все остальные, шокирован тем, что офицер сказал (исполнительному директору Кампании против антисемитизма Гидеону) Фолтеру, что тот имеет "откровенно еврейский внешний вид.

В пятницу лондонская городская полиция принесла извинения за язык, который использовал офицер, описывая внешность Фолтера, но заявила, что участники контрдемонстраций должны осознавать, "что их присутствие является провокационным".

Источник в правительстве заявил, что лондонская полиция правильно сделала, что извинилась перед Фолтером, но также раскритиковала полицию за то, что она "совершенно неправильно справилась с ситуацией", когда опубликовала первое извинение в соцсетях, которое затем удалила, а за ним опубликовало второе заявление .

"(Премьер) ожидает, что комиссар лондонской полиции объяснит, как это произошло, и что он сделает для того, чтобы офицеры делали больше для того, чтобы еврейские общины в Лондоне чувствовали себя в безопасности, а (мэр) Садик Хан будет выполнять свою работу, привлекая правоохранителей к ответственности", – сказал собеседник BBC.

В то же время, помощник комиссара Мэтт Твист написал письмо Фолтеру, в котором предложил частную встречу, чтобы "извиниться перед ним лично и обсудить, что еще может сделать полиция, чтобы евреи Лондона чувствовали себя в безопасности".

В свою очередь мэр Лондона должен был встретиться с комиссаром полиции сэром Марком Роули в понедельник, чтобы "обсудить отношения с общиной" – но понятно, что он полностью доверяет чиновнику.

Ранее сообщалось, что 13 апреля полиция остановила исполнительного директора Кампании против антисемитизма Гидеона Фолтера, на котором была кипа – традиционный еврейский головной убор, когда он пытался пересечь улицу в центре Лондона, а рядом проходил пропалестинский митинг.

Один из офицеров сказал Фолтеру, что он озабочен тем, что "откровенно еврейский" внешний вид мужчины может спровоцировать реакцию со стороны протестующих.

Другой офицер сказал прохожему, что его арестуют, если он откажется покинуть территорию, поскольку он "влечет нарушение общественного порядка".

Перед этим премьер-министр Великобритании Риши Сунак в обращении 1 марта выступил против "экстремистских сил, которые пытаются разорвать нас на части", комментируя рост преступности, связанной с пропалестинскими протестами.

Это произошло на фоне того, как стало известно, что члены парламента Великобритании опасаются за собственную безопасность после угроз и оскорблений в свой адрес из-за военной операции, которую Израиль проводит в секторе Газа.