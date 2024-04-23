Глава МВД Британии посетит Италию, чтобы обсудить прекращение миграции на лодках

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли посетит Италию в рамках мер правительства Соединенного Королевства по борьбе с нелегальной миграцией на небольших лодках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Клеверли встретится со своим итальянским коллегой Маттео Пиантедози, чтобы обсудить, как Рим и Лондон могут расширить совместную работу, чтобы препятствовать мигрантам в Северной Африке совершать опасные путешествия через Средиземное море.

Британский министр также посетит Лампедузу – самый южный остров Италии, принимающий большинство мигрантов, прибывающих в страну.

По словам Клеверли, Лондон и Рим показали, что они готовы бросить вызов статусу-кво и использовать инновационные решения для решения проблем, "в то же время жестко преследуя банды нелегальных перевозчиков людей".

Этим его офис ссылался на пятилетнее соглашение, которое недавно заключили Италия и Албания, согласно которому последняя будет размещать до 3 тысяч мигрантов в двух центрах, пока будут обрабатывать их запросы на предоставление убежища.

Визиту Клеверли предшествовало принятие Палатой лордов Британии правительственного законопроекта о высылке нелегальных мигрантов в Руанду.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Великобритании и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал острые споры в британском парламенте и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.

В стране остается немало критиков идеи этого механизма, которые заявляют, что эта модель безнравственна и может нарушать международное право, что может вновь создать проблемы для Британии. Премьер Риши Сунак уже заявлял, что не позволит иностранным судам заблокировать планы и что Соединенное Королевство даже готово рассматривать выход из Европейского суда по правам человека.

Сунак заявил в понедельник, что первый рейс с искателями убежища в Руанду отправится через 10-12 недель.