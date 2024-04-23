В Іспанії поновили розслідування стосовно шпигунської програми Pegasus

Іспанський суд 23 квітня відновив розслідування стосовно ймовірного зламу телефонів високопосадовців за допомогою програмного забезпечення Pegasus після того, як отримав необхідні документи від судових органів Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Розслідування, почате у 2022 році, було призупинене через рік через "повну відсутність юридичної співпраці" з боку уряду Ізраїлю, де розташований розробник Pegasus – фірма кіберрозвідки NSO Group.

Нині ж суд отримав документи від французьких судових органів, де провели своє розслідування щодо ймовірного злому телефонів журналістів, адвокатів, громадських діячів, міністрів і французьких депутатів за допомогою Pegasus.

Як пояснили в суді Іспанії, "порівняння технічних елементів, зібраних у французькому розслідуванні" з іспанським, "може дозволити розслідуванню досягти прогресу" для виявлення джерел шпигунської діяльності.

Програма Pegasus опинилась у центрі загальноєвропейського скандалу, коли з’ясувалось, що її використовували для несанкціонованого стеження за опозиціонерами, журналістами й громадськими діячами.

В Іспанії серед імовірних жертв шпигунства називали прем'єр-міністра Педро Санчеса, міністерку оборони Маргариту Роблес, міністра внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка і міністра сільського господарства Луїса Планаса.

Глава іспанської розвідки Пас Естебан пізніше визнала, що Pegasus справді використовували для стеження за 18 каталонськими сепаратистами, але завжди – з дозволу суду. Пізніше Естебан звільнили з посади.