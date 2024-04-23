В Испании возобновили расследование в отношении шпионской программы Pegasus

Испанский суд 23 апреля возобновил расследование в отношении вероятного взлома телефонов чиновников с помощью программного обеспечения Pegasus после того, как получил необходимые документы от судебных органов Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Расследование, начатое в 2022 году, было приостановлено через год из-за "полного отсутствия юридического сотрудничества" со стороны правительства Израиля, где расположен разработчик Pegasus – фирма киберразведки NSO Group.

Сейчас же суд получил документы от французских судебных органов, где провели свое расследование относительно вероятного взлома телефонов журналистов, адвокатов, общественных деятелей, министров и французских депутатов с помощью Pegasus.

Как пояснили в суде Испании, "сравнение технических элементов, собранных во французском расследовании" с испанским, "может позволить расследованию достичь прогресса" для выявления источников шпионской деятельности.

Программа Pegasus оказалась в центре общеевропейского скандала, когда выяснилось, что ее использовали для несанкционированной слежки за оппозиционерами, журналистами и общественными деятелями.

В Испании среди вероятных жертв шпионажа называли премьер-министра Педро Санчеса, министра обороны Маргариту Роблес, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка и министра сельского хозяйства Луиса Планаса.

Глава испанской разведки Пас Эстебан позже признала, что Pegasus действительно использовали для слежки за 18 каталонскими сепаратистами, но всегда – с разрешения суда. Позже Эстебан уволили с должности.