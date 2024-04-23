Мэр Парижа уверена, что качество воды позволит плавать в Сене во время соревнований Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго выразила уверенность, что этим летом качество воды в реке Сена будет соответствовать стандартам для того, чтобы там можно было провести соревнования по плаванию на Олимпийских играх 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Отвечая во вторник во время пресс-конференции на вопрос о том, выполнит ли она свое обещание поплавать в Сене перед Играми, Идальго отметила: "Конечно, потому что качество воды будет хорошим".

Руководительница города, который будет принимать Олимпиаду, вспомнила о новых объектах, которые были специально построены для очистки реки, качество воды в которой вызывает беспокойство.

В частности, во вторник была торжественно открыта водоочистная станция в Шампиньон-сюр-Марн, что к востоку от Парижа.

В то же время, на следующей неделе состоится официальное открытие огромного резервуара, предназначенного для того, чтобы не было необходимости сбрасывать неочищенные сточные воды в Сену во время дождя.

Гигантская яма, вырытая рядом с парижским железнодорожным вокзалом Аустерлиц, будет вмещать эквивалент 20 олимпийских бассейнов грязной воды, которая теперь будет очищаться, а не сливаться через ливневую канализацию в реку.

Идальго сообщила, что пригласила чиновников поплавать в Сене на мероприятии, получившем название "большое погружение", которое должно состояться в конце июня или в начале июля.

Она подтвердила, что пригласили и президента Франции Эмманюэля Макрона, который сам пообещал искупаться в реке, а также организаторов Парижской олимпиады и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

"Мы собираемся нырнуть в Сену, и уже вызвалось много волонтеров, которые хотят нырнуть со мной и всеми спортсменами, которые там будут там. Мы все будем в безопасности, плавая в Сене", – заверила мэр Парижа.

Региональный префект Парижа Марк Гийом ранее в этом месяце отверг недавний отчет неправительственных организаций о низком качестве воды, заявив, что он основывается на тестировании зимой, когда никто не купался в Сене.

Ориентировочная стоимость работ по очистке Сены составляет 1,4 миллиарда евро, которые оплачиваются государством и местными властями.

Организаторы Олимпиады заявили, что если уровень загрязнения будет слишком высоким, мероприятия могут перенести, а в худшем случае – отменить плавание в соревнованиях по триатлону.

Ранее французская благотворительная организация, занимающаяся защитой водных ресурсов, забила тревогу из-за уровня загрязнения Сены, которую планируют использовать во время Олимпийских игр этим летом.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил свои намерения искупаться в Сене после завершения масштабных очистных работ и ее открытия для купания после 100-летнего перерыва.

В начале марта Макрон пообещал однажды искупаться в Сене и пошутил, что не будет сообщать дату заранее, чтобы там не собралась целая толпа.