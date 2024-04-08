Німеччина відкинула звинувачення про підтримку геноциду в Газі, які дійшли до Суду ООН

МЗС Німеччини відкинуло звинувачення Нікарагуа, які почав розглядати Міжнародний суд ООН, про те, що військова допомога Берліна Ізраїлю сприяє геноциду та порушенням гуманітарного права.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Німеччина відкинула звинувачення, висунуті Нікарагуа, і має намір представити свої аргументи в Міжнародному суді у вівторок.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини Себастьян Фішер заявив у понеділок, що "Німеччина не порушувала ні Конвенцію про геноцид, ні міжнародне гуманітарне право, і ми продемонструємо це повною мірою в Міжнародному суді ООН".

Згідно з даними Міністерства економіки, Німеччина є великим експортером зброї до Ізраїлю. Країна надіслала військового обладнання та зброї у 2023 році на 326,5 млн євро.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Німеччина поступається лише США у постачанні зброї Ізраїлю.

8 квітня Міжнародний суд почав попередні слухання за скаргою Нікарагуа.

Країна наполягає, що Німеччина, надаючи Ізраїлю політичну, фінансову та військову підтримку, а також призупинивши фінансування гуманітарного агентства UNRWA, "сприяє скоєнню геноциду і у будь-якому разі не виконала своє зобов’язання робити усе можливе для недопущення геноциду".

Нікарагуа просить суд застосувати тимчасові заходи на час повноцінного розгляду справи та хоче заборонити Німеччині надавати подальшу допомогу Ізраїлю, зокрема військову.

У січні Міжнародний суд ООН у рішенні щодо тимчасових заходів постановив, що Ізраїль повинен вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в Секторі Гази, але не наказав негайно припинити вогонь.