Британские правозащитники хотят через суд заблокировать военную помощь Израилю

Высокий суд Лондона рассмотрит иск палестинской правозащитной организации "Аль-Хак" и британской правозащитной организации Global Legal Action Network, которые требуют заблокировать поставки оружия Израилю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации АР.

Организации подали иск еще в декабре 2023 года, призывая правительство Британии прекратить выдачу разрешений на экспорт оружия в Израиль. В феврале дело закрыли, но судья Высокого суда 23 апреля принял решение о его пересмотре.

При подаче иска юристы правозащитных групп утверждали, что существует "явный риск" использования британского оружия "для совершения или содействия совершению серьезных нарушений международного гуманитарного права" в секторе Газа.

Представитель Министерства бизнеса и торговли Британии Джеймс Иди в ответ утверждал, что этот вопрос рассматривается "с особым вниманием и тщательностью", а решения о поставках Израилю оружия "всегда были законными и в том числе рациональными".

Призывы британских правозащитников прекратить поставки оружия в Израиль усилились после того, как 1 апреля в Газе в результате израильского авиаудара погибли семь работников благотворительной организации World Central Kitchen, в том числе трое граждан Великобритании.

В понедельник Никарагуа призвала судей Международного суда ООН вынудить Германию прекратить военную помощь Израилю, утверждая, что поддержка Берлина способствует актам геноцида и нарушениям международного гуманитарного права в Газе.

МИД Германии отверг обвинения Никарагуа, которые начал рассматривать Международный суд ООН.