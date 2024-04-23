Грету Тунберг утретє викликають до суду у Швеції через несанкціонований протест

Шведську екоактивістку Грету Тунберг викликали до суду Стокгольма за кримінальними звинуваченнями у непокорі поліції під час кліматичної акції протесту під будівлею парламенту Швеції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

У позові йдеться про те, що Тунберг "брала участь у зібранні, який порушував громадський порядок і не підкорився наказу поліції розійтися". Активістку звинувачують за двома пунктами в непокорі громадському порядку.

Кліматична акція під стінами парламенту Швеції, яка відбулась у березні, викликала резонанс у ЗМІ. Через відмову виконати вимогу поліції Тунберг та інших активістів силоміць винесли з місця події.

Фото: SVT

Сама Тунберг пояснювала свої дії тим, що кліматичний рух спробував все, щоб вплинути на ситуацію, й акції під парламентом були "крайнім засобом".

Шведські суди уже двічі за останній рік притягували Грету Тунберг до відповідальності за участь у кліматичних акціях.

Минулого літа вона була засуджена до щоденного штрафу через кліматичну акцію в Мальме. Лише через кілька годин після винесення вироку вона повторила ту ж саму дію і знову була притягнута до відповідальності.

В обох випадках Тунберг заперечувала свою провину.

Водночас суд Лондона в лютому виправдав Грету Тунберг і ще чотирьох людей за звинуваченнями у відмові коритись поліції під час кліматичної акції протесту в жовтні 2023 року.