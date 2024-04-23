Грету Тунберг в третий раз вызывают в суд в Швеции из-за несанкционированного протеста

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг вызвали в суд Стокгольма по уголовным обвинениям в неповиновении полиции во время климатической акции протеста под зданием парламента Швеции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

В иске говорится, что Тунберг "участвовала в собрании, которое нарушало общественный порядок и не подчинилось приказу полиции разойтись". Активистку обвиняют по двум пунктам в неповиновении общественному порядку.

Климатическая акция под стенами парламента Швеции, которая состоялась в марте, вызвала резонанс в СМИ. Из-за отказа выполнить требование полиции Тунберг и других активистов силой вынесли с места происшествия.

ФОТО: SVT

Сама Тунберг объясняла свои действия тем, что климатическое движение попробовало все, чтобы повлиять на ситуацию, и акции под парламентом были "крайним средством".

Шведские суды уже дважды за последний год привлекали Грету Тунберг к ответственности за участие в климатических акциях.

Прошлым летом она была приговорена к ежедневному штрафу из-за климатической акции в Мальме. Лишь через несколько часов после вынесения приговора она повторила то же самое действие и снова была привлечена к ответственности.

В обоих случаях Тунберг отрицала свою вину.

В то же время суд Лондона в феврале оправдал Грету Тунберг и еще четырех человек по обвинению в отказе повиноваться полиции во время климатической акции протеста в октябре 2023 года.