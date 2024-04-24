Граждан России обвиняют в подделке документов на гражданство Болгарии

В Болгарии специальная комиссия обнаружила, что за последние три-четыре года 343 кандидата из Российской Федерации, стремившихся получить гражданство Болгарии, подали фальсифицированные документы.

Об этом сообщил глава комиссии Атанас Атанасов по итогам заседания, посвященного вопросам получения болгарского гражданства гражданами России, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

Глеб Мишин, предположительно, гражданин РФ украинского происхождения, как утверждается, организовал схему, которая позволяла россиянам получить болгарское гражданство с помощью, вероятно, поддельных документов.

Атанасов выразил обеспокоенность последствиями этой ситуации, отметив уязвимость, которую она создает при предоставлении болгарского гражданства лицам из страны, объявившей Болгарию враждебной. Он подчеркнул неотложную потребность в законодательных реформах для усиления всего процесса.

Атанасов особо отметил необходимость оптимизации деятельности Исполнительного агентства по делам болгар за рубежом, которое выдает иностранцам справки о болгарском происхождении. Он выразил сомнения в способности агентства точно проверить такие заявления.

Кроме того, Атанасов призвал провести оценку структуры и функционирования Управления по гражданству Болгарии в Министерстве юстиции.

В ходе закрытого заседания комиссии допросили директора Управления миграции Государственного агентства национальной безопасности Цветана Цветанова. Атанасов раскритиковал управление за очевидное упущение в выявлении деятельности Мишина, поставив под сомнение, как такое нарушение могло произойти без ведома управления.

Специальная комиссия, созданная парламентом в середине февраля для расследования деятельности Мишина, связанной с потенциальным злоупотреблением болгарским гражданством, продолжает свое расследование. Атанасов объявил о планах еще одного заседания по представлению проекта отчета о выводах комиссии, который будет подлежать голосованию.

31 марта Болгария и Румыния стали новыми членами Шенгенской зоны. Шенгенские правила будут применяться в обеих странах-членах, включая выдачу шенгенских виз, а контроль на внутренних воздушных и морских границах будет отменен. В то же время на сухопутных границах проверки осуществляются.

Бывший премьер-министр Болгарии Николай Денков заявлял о "конкретных планах", чтобы Болгария присоединилась к сухопутному Шенгену с 1 января 2025 года.