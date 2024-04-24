Болгарська проросійська євродепутатка отримала місце у виборчому списку пронатовської партії

Єлена Йончева, євродепутатка від проросійської Болгарської соціалістичної партії (БСП), готова приєднатися до виборчого списку партії турецької меншини DPS – дуже проєвропейської та пронатовської політичної сили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Йончева, колишня журналістка-розслідувачка і одна з найактивніших євродепутатів від соціалістів, відома тим, що працювала над викриттям корупції під час правління колишнього прем’єр-міністра Бойко Борисова та його партії ГЄРБ.

Однак, не маючи шансів бути повторно висунутою Соціалістичною партією, оскільки вона перебуває у серйозному конфлікті з лідером БСП Корнелією Ніновою, Йончева шукала можливості в іншому місці, будучи висунутою головною місцевою організацією DPS у місті Благоєвград на південному заході Болгарії.

"Я приймаю висунення DPS-Благоєвград для участі в кампанії як кандидата в депутати Європарламенту як визнання всього, чого я досягла в Європейському парламенті для Болгарії", – написала Йончева у Facebook у вівторок.

Минулого року DPS, частина політичної групи Європарламенту Renew, активно захищала позиції ЄС і НАТО, займала агресивну позицію проти російських економічних та енергетичних інтересів у Болгарії та заявляла про підтримку України.

Водночас Йончева неодноразово займала проросійські позиції в Європарламенті відповідно до позиції партії БСП.

У лютому Йончева та чотири депутати Європарламенту зі списку БСП не брали участі в голосуванні за резолюцію Європарламенту щодо так званого розслідування Russiagate, згідно з яким законодавці можуть бути позбавлені недоторканності, якщо національні органи влади визнають, що вони шпигувати на користь Росії.

Болгарська соціалістична партія виступає проти надсилання військової допомоги Україні та розцінює допомогу Києву як акт розпалювання війни в Україні. Партія відмовляється засуджувати Росію за агресію, і євродепутати від БСП суворо дотримуються цієї політичної лінії.

Нагадаємо, колишній болгарський прем’єр-міністр Ніколай Денков, який у березні пішов у відставку, очікує відновлення зусиль Москви з повернення Болгарії під свій вплив на тлі дострокових виборів.

Як повідомлялося, у Болгарії 9 квітня офіційно призначили тимчасовий уряд на чолі з прем’єр-міністром Димитаром Главчевим, який буде керувати країною на час парламентських виборів та формування нової коаліції.

Детальніше – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?