Елена Йончева, евродепутат от пророссийской Болгарской социалистической партии (БСП), согласилась присоединиться к избирательному списку партии турецкого меньшинства DPS – очень проевропейской и пронатовской политической силы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Йончева, бывший журналист-расследователь и одна из самых активных евродепутатов от социалистов, известна тем, что работала над разоблачением коррупции во время правления бывшего премьер-министра Бойко Борисова и его партии ГЕРБ.

Однако, не имея шансов быть повторно выдвинутой Социалистической партией, поскольку она находится в серьезном конфликте с лидером БСП Корнелией Ниновой, Йончева искала возможности в другом месте. Ее предложила выдвинуть в депутаты главная местная организация партии DPS в городе Благоевград на юго-западе Болгарии.

"Я принимаю выдвижение DPS-Благоевград для участия в кампании в качестве кандидата в депутаты Европарламента как признание всего, чего я достигла в Европейском парламенте для Болгарии", – написала Йончева в Facebook во вторник.

В прошлом году DPS, часть политической группы Европарламента Renew, активно защищала позиции ЕС и НАТО, занимала позицию против российских экономических и энергетических интересов в Болгарии и заявляла о поддержке Украины.

В то же время Йончева неоднократно занимала пророссийские позиции в Европарламенте в соответствии с позицией партии БСП.

В феврале Йончева и четыре депутата Европарламента из списка БСП не участвовали в голосовании за резолюцию Европарламента по так называемому расследованию Russiagate, согласно которому законодатели могут быть лишены неприкосновенности, если национальные органы власти признают, что они шпионили в пользу России.

Болгарская социалистическая партия выступает против отправки военной помощи Украине и расценивает помощь Киеву как акт разжигания войны в Украине. Партия отказывается осуждать Россию за агрессию, и евродепутаты от БСП строго придерживаются этой политической линии.

Напомним, бывший болгарский премьер-министр Николай Денков, который в марте ушел в отставку, ожидает возобновления усилий Москвы по возвращению Болгарии под свое влияние на фоне досрочных выборов.

Как сообщалось, в Болгарии 9 апреля официально назначили временное правительство во главе с премьер-министром Димитаром Главчевым, которое будет руководить страной на время парламентских выборов и формирования новой коалиции.

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