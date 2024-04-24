Аудит не зміг встановити, як Туреччина використовує кошти ЄС для біженців

Аудитори Євросоюзу заявили, що вони не можуть встановити, чи справді частина з мільярдів євро, які ЄС виділив Туреччині, щоб допомогти їй впоратися з сирійськими біженцями, мають якийсь вплив.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Європейська рахункова палата (ECA), перевіряючи, чи ефективно використовувалися гроші минулого року, заявила, що Міністерство освіти Туреччини відмовилося надати інформацію, яка могла б дозволити аудиторам оцінити вплив проєктів ЄС.

За даними Єврокомісії, щонайменше 530 млн євро було призначено на "підтримку якісної інклюзивної освіти біженців у Туреччині", що передбачає виплату зарплати вчителям, забезпечення навчального обладнання, навчання турецької мови та вчителів, а також консультування й інші рекомендації.

Втім, аудитори не отримали список шкіл, які отримують підтримку ЄС, кількість учнів-біженців, які їх відвідують, а також інформацію про те, чи були діти, які не навчалися, були реінтегровані в шкільну систему, і їхні показники здачі іспитів у порівнянні з турецькими учнями.

На запитання AP, що заважало аудиторам отримати інформацію від Міністерства освіти, один аудитор з ЄС, який брав участь у процесі, сказав: "Вони просто стверджували, що не мають даних".

Аудитори та посадовці Єврокомісії робили спільні та індивідуальні запити на інформацію, втім, безуспішно.

Загалом, враховуючи виклики пандемії коронавірусу, потужний землетрус у Туреччині та Сирії в лютому 2023 року та нестримну інфляцію в Туреччині, аудитори виявили, що пакет фінансування ЄС "надав належну підтримку біженцям та приймаючим громадам" у Туреччині.

Згідно з угодою, укладеною між лідерами країн-членів Євросоюзу та Туреччиною в 2016 році, Брюссель зобов’язався надати Анкарі щонайменше 6 млрд євро, щоб допомогти їй впоратися з мігрантами, які прибувають із Сирії.

Туреччина в свою чергу зобов'язалася зупинити мігрантів, які залишають її територію і відбувають до Європи.

У 2021 році лідери країн ЄС оголосили про плани направити ще 3 мільярди євро для біженців у Туреччині. Угода, яку в Європі сприйняли як великий успіх, послужила шаблоном для інших більш недавніх і складних угод з Тунісом та Єгиптом.

Раніше ЗМІ повідомили, що кіпрський правоохоронний корабель перебував біля берегів Лівану на тлі повідомлень про те, що Нікосія посилює зусилля, спрямовані на запобігання потраплянню на острів сирійських біженців, які використовують невеликі човни.

Нещодавно президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що особисто звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням переконати владу Лівану зупинити човни з сирійськими біженцями, які прямують до острівної держави-члена ЄС.

Раніше глава МВС Кіпру Константінос Іоанну заявив, що підтримка пропозиції уряду країни щодо створення безпечних зон у Сирії для репатріації її біженців міцнішає серед країн-членів Євросоюзу.