Президент Кіпру попросив фон дер Ляєн змусити Ліван стримати мігрантів

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що особисто звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням переконати владу Лівану зупинити човни з сирійськими біженцями, які прямують до острівної держави-члена ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Він зазначив, що Ліван є бенефіціаром значної фінансової допомоги ЄС як для своїх громадян, так і для сотень тисяч сирійських біженців, яких він продовжує приймати, але ця допомога не надається без певних умов.

"Цю допомогу не можна надавати, поки ми не вирішимо цю проблему", – сказав Христодулідіс, додавши, що він особисто розмовляв з фон дер Ляєн.

Президент також заявив, що нещодавній приплив сирійських мігрантів морським шляхом повернув Кіпр у "кризовий режим" попри те, що за останні місяці вдалося репатріювати більше мігрантів, чиї прохання про надання притулку відхилили, ніж було тих, хто прибув.

За словами речника уряду Константіноса Летимбіотіса, за 1-2 квітня понад 350 мігрантів та шукачів притулку, майже виключно сирійських громадян, прибули до Кіпру на човнах.

У вівторок Христодулідіс провів спеціальну зустріч високопосадовців поліції та уряду, щоб знайти шляхи подолання раптового напливу мігрантів.

Він сказав, що його уряд може вжити додаткових тимчасових заходів, не уточнивши, яких саме, що покликані допомогти владі впоратися з напливом мігрантів, і що вони можуть "не сподобатися" кіпріотам.

Раніше глава МВС Кіпру Константінос Іоанну заявив, що підтримка пропозиції уряду країни щодо створення безпечних зон у Сирії для репатріації її біженців міцнішає серед країн-членів Євросоюзу.

За офіційними попередніми даними, хоча загальна кількість мігрантів, що прибувають на Кіпр, значно зменшилася, приплив сирійських біженців різко зріс.

У грудні 2023 року на тлі рекордного зростання числа шукачів притулку з Сирії уряд Кіпру заявив, що хоче, щоб Європейський Союз розглянув оголошення частин їхньої зруйнованої війною батьківщини безпечними для репатріації.