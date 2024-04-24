Аудит не смог установить, как Турция использует средства ЕС для беженцев

Аудиторы Евросоюза заявили, что они не могут установить, действительно ли часть из миллиардов евро, которые ЕС выделил Турции, чтобы помочь ей справиться с сирийскими беженцами, имеют какое-то влияние.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Европейская счетная палата (ECA), проверяя, эффективно ли использовались деньги в прошлом году, заявила, что Министерство образования Турции отказалось предоставить информацию, которая могла бы позволить аудиторам оценить влияние проектов ЕС.

По данным Еврокомиссии, не менее 530 млн евро было предназначено на "поддержку качественного инклюзивного образования беженцев в Турции", что предусматривает выплату зарплаты учителям, обеспечение учебного оборудования, обучение турецкому языку и учителей, а также консультирование и другие рекомендации.

Впрочем, аудиторы не получили список школ, получающих поддержку ЕС, количество учеников-беженцев, которые их посещают, а также информацию о том, были ли дети, которые не учились, реинтегрированы в школьную систему, и какими являются их показатели сдачи экзаменов по сравнению с турецкими учениками.

На вопрос AP, что мешало аудиторам получить информацию от Министерства образования, один аудитор из ЕС, участвовавший в процессе, сказал: "Они просто утверждали, что у них нет данных".

Аудиторы и должностные лица Еврокомиссии делали общие и индивидуальные запросы на информацию, впрочем, безуспешно.

В общем, учитывая вызовы пандемии коронавируса, мощное землетрясение в Турции и Сирии в феврале 2023 года и безудержную инфляцию в Турции, аудиторы обнаружили, что пакет финансирования ЕС "оказал надлежащую поддержку беженцам и принимающим общинам" в Турции.

Согласно договору, заключенному между лидерами стран-членов Евросоюза и Турцией в 2016 году, Брюссель обязался предоставить Анкаре не менее 6 млрд евро, чтобы помочь ей справиться с мигрантами, прибывающими из Сирии.

Турция в свою очередь обязалась остановить мигрантов, которые покидают ее территорию и отбывают в Европу.

Соглашение, которое в Европе восприняли как большой успех, послужило шаблоном для других более недавних и сложных соглашений с Тунисом и Египтом.

Недавно президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что лично обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой убедить власти Ливана остановить лодки с сирийскими беженцами, которые направляются к островному государству-члену ЕС.

Ранее глава МВД Кипра Константинос Иоанну заявил, что поддержка предложения правительства страны по созданию безопасных зон в Сирии для репатриации ее беженцев крепнет среди стран-членов Евросоюза.