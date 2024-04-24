Близько 300 осіб звернулись до лікарів із симптомами отруєння після фестивалю у Німеччині

У Німеччині після фестивалю у місті Штутгарт близько 300 осіб звернулись до лікарів з ознаками отруєння.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Stuttgarter Nachrichten.

Департамент охорони здоров'я Штутгарта отримує дедалі більше повідомлень від численних гостей фестивалю, які заразилися невідомим шлунково-кишковим вірусом після відвідин одного з наметів.

"Ми виявили великий спалах, отримавши дані про ознаки понад 300 шлунково-кишкових захворювань. Вони з'явилися після відвідування намету", – розповів представник міської ради.

Про який саме намет йдеться, поки не повідомляють. Симптоми "вказують на вірусне захворювання". Наразі перші зразки проходять лабораторне дослідження.

Місцева влада заявила, що відділ контролю за харчовими продуктами та охорони здоров’я виїхав на місце одразу після надходження перших повідомлень, щоб перевірити гігієну та взяти зразки їжі.

"Наразі наша головна мета – стримати спалах і знайти джерело інфекції", – сказав представник міської ради.

Раніше органи охорони здоров’я Чехії попередили про спалах кашлюку – бактеріального інфекційного захворювання, для якого характерний постійний кашель – на рівні, який не спостерігався з 1960-х років.

Повідомляли, що цього року в Чехії від кашлюку померли троє хворих: 62-річний чоловік, 84-річна жінка і новонароджений. У всіх них були й інші проблеми зі здоров'ям.

Минулого року органи охорони здоров’я у Хорватії також заявили про найбільший за останні 40 років спалах захворюваності на кашлюк.