Епідемія кашлюку в Чехії вже забрала життя трьох людей

У Чехії продовжується епідемія кашлюку – бактеріального інфекційного захворювання, для якого характерний постійний кашель, – на рівні, який востаннє фіксували наприкінці 1950-х років.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані 15 квітня опублікував Державний інститут громадського здоров’я Чехії.

За офіційними даними, з початку року в Чехії зареєстровано 7888 випадків кашлюку, з них минулого тижня – 1494, що стало найшвидшим щотижневим зростанням за останні кілька місяців. Найчастіше хворобу виявляють у підлітків.

Цього року від кашлюку померли троє хворих: 62-річний чоловік, 84-річна жінка і новонароджений. У всіх них були й інші проблеми зі здоров'ям.

Близько 183 людей у Чехії через ускладнення кашлюку перебувають у лікарні. За офіційними даними, це найгірший показник із 1959 року, відколи в Чехії почалась вакцинація від цієї хвороби.

Хоча вакцинація від кашлюку в Чехії є обов'язковою, але вона не гарантує імунітету на все життя, до того ж деякі люди відмовляються від неї. З початку року, за даними Державного інституту громадського здоров’я Чехії, щеплення отримали 5808 людей.

Кашлюк, також відомий як коклюш, – це бактеріальне респіраторне захворювання, яке характеризується затяжним кашлем із різким вдихом, який супроводжується свистом. Кашлюк переважно уражає немовлят і підлітків, хоча захворіти на нього може кожен.

Ця інфекція є вкрай заразною: людина з кашлюком може поширювати його через один-три тижні після появи симптомів. Невакциновані люди, а також люди похилого віку значно частіше страждають від ускладнень.

Минулого року органи охорони здоров’я у Хорватії також заявили про найбільший за останні 40 років спалах захворюваності на кашлюк.