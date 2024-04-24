Около 300 человек обратились к врачам с симптомами отравления после фестиваля в Германии

В Германии после фестиваля в городе Штутгарт около 300 человек обратились к врачам с признаками отравления.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Stuttgarter Nachrichten.

Департамент здравоохранения Штутгарта получает все больше сообщений от многочисленных гостей фестиваля, которые заразились неизвестным желудочно-кишечным вирусом после посещения одной из палаток.

"Мы обнаружили большую вспышку, получив данные о признаках более 300 желудочно-кишечных заболеваний. Они появились после посещения палатки", – рассказал представитель городского совета.

О какой именно палатке идет речь, пока не сообщают. Симптомы "указывают на вирусное заболевание". Сейчас первые образцы проходят лабораторное исследование.

Местные власти заявили, что отдел контроля за пищевыми продуктами и здравоохранения выехал на место сразу после поступления первых сообщений, чтобы проверить гигиену и взять образцы пищи.

"Сейчас наша главная цель – сдержать вспышку и найти источник инфекции", – сказал представитель городского совета.

Ранее органы здравоохранения Чехии предупредили о вспышке коклюша – бактериального инфекционного заболевания, для которого характерен постоянный кашель – на уровне, который не наблюдался с 1960-х годов.

Сообщалось, что в этом году в Чехии от коклюша умерли трое больных: 62-летний мужчина, 84-летняя женщина и новорожденный. У всех них были и другие проблемы со здоровьем.

В прошлом году органы здравоохранения в Хорватии также заявили о крупнейшей за последние 40 лет вспышке заболеваемости коклюшем