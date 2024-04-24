Украина и Португалия начали переговоры о соглашении по безопасности

Представители Украины и Португалии 24 апреля начали работу над проектом двустороннего соглашения по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

На первом раунде переговоров украинскую группу представлял заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

Кроме соглашения по безопасности, стороны обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии и роль Португалии в реализации украинской "формулы мира" и "привлечение к этому процессу стран Глобального Юга".

Напомним, в июле 2023 года лидеры "Группы семи" совместно с Украиной приняли декларацию, которая стала основой для заключения двусторонних соглашений по безопасности. Они, как предполагается, должны гарантировать долговременную поддержку Украины до ее вступления в НАТО.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

Подавляющее большинство украинцев считает, что заключение двусторонних соглашений в сфере безопасности помогает Киеву противостоять полномасштабной российской агрессии.