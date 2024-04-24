Укр Рус Eng

Украина и Португалия начали переговоры о соглашении по безопасности

Новости — Среда, 24 апреля 2024, 20:46 — Олег Павлюк

Представители Украины и Португалии 24 апреля начали работу над проектом двустороннего соглашения по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

На первом раунде переговоров украинскую группу представлял заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

Украина начала переговоры о соглашении по безопасности с Чехией

Кроме соглашения по безопасности, стороны обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии и роль Португалии в реализации украинской "формулы мира" и "привлечение к этому процессу стран Глобального Юга".

Напомним, в июле 2023 года лидеры "Группы семи" совместно с Украиной приняли декларацию, которая стала основой для заключения двусторонних соглашений по безопасности. Они, как предполагается, должны гарантировать долговременную поддержку Украины до ее вступления в НАТО.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

Подавляющее большинство украинцев считает, что заключение двусторонних соглашений в сфере безопасности помогает Киеву противостоять полномасштабной российской агрессии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Португалия