Под парламентом Грузии снова протестуют против закона об "иноагентах"

В Тбилиси возле парламента Грузии снова собралась акция протеста против проекта закона "о прозрачности иностранного влияния", который угрожает западному курсу и евроинтеграции Грузии.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Протестующие – несколько сотен человек – собрались перед парламентом, а затем решили перекрыть проезжую часть проспекта Руставели, несмотря на предупреждение полиции. Правоохранители не препятствовали им. Участники акции – преимущественно студенты.

Ранее в МВД призвали участников протестов не перекрывать дороги во время акций, пообещав "законные меры" против тех, кто не прислушается к предупреждению.

Ежедневные митинги в Тбилиси проходят с 15 апреля. С 18 апреля главной движущей силой являются студенты, которые приходят с протестами под различные государственные учреждения и планируют делать это до отзыва проекта.

Как известно, после возвращения властями на рассмотрение скандального проекта "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об иноагентах, в Грузии проходят многочисленные протесты.

Президент Грузии обещает ветировать закон, но парламент сможет преодолеть ее вето.

На Западе жестко критикуют проект и отмечают, что он несовместим с западным курсом Грузии и ее евроинтеграционными стремлениями.

Грузинские власти называют критику безосновательной, премьер-министр заявил, что закон все равно примут.

Также правящая партия "Грузинская мечта" пригласила своих сторонников на митинг "против революции и пропаганды ЛГБТ" в следующий понедельник, в канун рассмотрения проекта во втором чтении.

Подробно о том, почему грузинская власть идет на разрыв с Западом – в видеоблоге "ЕвроПравды".