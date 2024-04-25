Канада розширила санкції проти Ірану на міністра оборони та генштаб

Канада включила до санкційного списку проти дві фізичні та дві юридичні особи Ірану у відповідь на постійні серйозні порушення Іраном міжнародного миру та безпеки, що призводять до серйозних міжнародних криз.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє МЗС країни.

Оттава включила до санкційного списку міністр оборони Ірану генерала Мохаммада Реза Аштіані, генеральний штаб країни, а також центральний штабу Хатам-уль-Анбія на чолі з його командувачем Голамом Алі Рашидом.

Ці заходи накладають заборону на операції, пов'язані з фізичними та юридичними особами, включеними до списку, фактично заморожуючи будь-які активи, які вони можуть мати в Канаді.

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Канада запроваджує ці санкції в координації з союзниками по G7, зокрема США та Великою Британією, які сьогодні запровадили аналогічні санкції.

Також повідомляли, що міністерство фінансів США оголосило про санкції проти понад десяток юридичних, фізичних та юридичних осіб, які відігравали ключову роль у сприянні та фінансуванні продажу іранських дронів.

Паралельно Велика Британія і Канада запроваджують санкції проти кількох юридичних і фізичних осіб, причетних до закупівель іранських дронів та іншої діяльності, пов'язаної з військовою сферою, зазначає американське Міністерство фінансів.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі 22 квітня досягли політичної домовленості про посилення санкцій проти Ірану у відповідь на нещодавні масовані обстріли Ізраїлю.

Раніше, нагадаємо, розширення санкцій проти Ірану затвердили лідери Євросоюзу на саміті минулого тижня.

Тим часом Сполучені Штати й Велика Британія оголосили про власні нові санкції проти Ірану у відповідь на здійснений ним масований обстріл Ізраїлю позаминулими вихідними.