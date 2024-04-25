Канада расширила санкции против Ирана на министра обороны и генштаб

Канада включила в санкционный список против двух физических и двух юридических лиц Ирана в ответ на постоянные серьезные нарушения Ираном международного мира и безопасности, приводящие к серьезным международным кризисам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает МИД страны.

Оттава включила в санкционный список министр обороны Ирана генерала Мохаммада Реза Аштиани, генеральный штаб страны, а также центральный штаб Хатам-уль-Анбия во главе с его командующим Голамом Али Рашидом.

Эти меры накладывают запрет на операции, связанные с физическими и юридическими лицами, включенными в список, фактически замораживая любые активы, которые они могут иметь в Канаде.

Реклама:

Канада вводит эти санкции в координации с союзниками по G7, в частности США и Великобританией, которые сегодня ввели аналогичные санкции.

Также сообщалось, что министерство финансов США объявило о санкциях против более десятка юридических, физических и юридических лиц, которые играли ключевую роль в содействии и финансировании продажи иранских дронов.

Параллельно Великобритания и Канада вводят санкции против нескольких юридических и физических лиц, причастных к закупкам иранских дронов и другой деятельности, связанной с военной сферой, отмечает американское Министерство финансов.

Министры иностранных дел Европейского Союза на встрече 22 апреля достигли политической договоренности об усилении санкций против Ирана в ответ на недавние массированные обстрелы Израиля.

Ранее, напомним, расширение санкций против Ирана утвердили лидеры Евросоюза на саммите на прошлой неделе.

Тем временем Соединенные Штаты и Великобритания объявили о собственных новых санкциях против Ирана в ответ на осуществленный им массированный обстрел Израиля в позапрошлые выходные.