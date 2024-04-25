В Германии заинтересовались идеей Британии высылать искателей убежища в третьи страны

Несмотря на большую международную критику решения правительства Великобритании решение выслать в Руанду нелегальных искателей убежища, в коалиционной партии "Свободных демократов" призывают правительство Германии заключить аналогичное соглашение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Лидер "Свободных демократов" в Бундестаге Кристиан Дюрр в интервью Augsburger Allgemeine заявил, что было бы правильно рассмотреть возможность предоставления убежища мигрантам в третьих странах за пределами Европы.

По его словам, хотя он не является сторонником переправки нелегальных мигрантов, которые уже находятся в ФРГ, в третьи страны, чтобы они могли просить там убежища, как это предусмотрено британской моделью, но поддерживал бы содержание по крайней мере их части за пределами ЕС, пока будут рассматривать их просьбы.

Реклама:

"С помощью юридически безопасного регулирования мы могли бы внести ясность относительно статуса защиты и предотвратить то, чтобы люди без перспектив остаться в ЕС отправлялись на опасный маршрут через Средиземное море", – считает Дюрр.

Либерально-консервативные "Свободные демократы" сейчас являются наименьшей партией в трехпартийном коалиционном правительстве канцлера Германии Олафа Шольца, наряду с левоцентристскими социал-демократами (СДПГ) и "Зелеными".

Зато оппозиционная правоцентристская ХДС/ХСС уже давно требует, чтобы Евросоюз передал процедуры предоставления убежища странам, которые не входят в ЕС.

Ранее британский парламент принял противоречивый законопроект о высылке искателей убежища в Руанду, призванный помешать мигрантам пересекать Ла-Манш на небольших лодках.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Великобритании и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал резкие споры в британском парламенте и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.

В Совете Европы заявили о серьезной обеспокоенности соблюдением прав человека в связи с принятием в Британии закона, который предусматривает депортацию нелегальных искателей убежища в Руанду.