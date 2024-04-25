В супермаркетах Германии обнаружили десятки килограммов кокаина в ящиках для бананов

Сотрудники нескольких супермаркетов обнаружили кокаин, который был спрятан в ящиках для бананов, в нескольких супермаркетах немецкой столицы Берлина и земли Бранденбург.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Работники дисконтных супермаркетов, в частности Lidl, нашли наркотики в четверг утром во время распаковки и сортировки товаров.

После этой находки полиция провела масштабную полицейскую операцию, во время которой взяла под охрану магазин в Шенефельде под Берлином и магазин в Мариенфельде.

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По данным правоохранителей, речь идет о четырех супермаркетах в Бранденбурге и семи в Берлине. В каждом супермаркете обнаружили от 20 до 100 килограммов наркотиков.

Поскольку полиция все еще изучает товары, общее количество кокаина до сих пор не установили. Пресс-секретарь берлинской полиции Беате Кардельс подтвердила, что наркотики спрятали в ящиках под фруктами.

Как утверждает Bild, 100 килограммов кокаина сейчас имеют стоимость около 4 миллионов евро.

Ранее шведская таможня провела одну из крупнейших в истории страны операций по изъятию кокаина, конфисковав на прошлой неделе около 1,4 тонны наркотика в порту близ Стокгольма.

Перед этим болгарские таможенники изъяли 403 килограмма героина, найденного в грузовике с турецкой регистрацией, следовавшем из Ирана в Западную Европу.

Недавно министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что полиция изъяла третью по объему партию кокаина в истории страны.

Также сообщалось, что болгарская таможня перехватила партию из 200 кг кокаина в большом порту Бургаса 10 дней назад.