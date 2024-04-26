В Дублине жалуются на переезд мигрантов из Британии из-за закона о депортации в Руанду

В Ирландии заявили о росте потока мигрантов из Северной Ирландии, части Соединенного Королевства, из-за принятия закона, предусматривающего депортацию нелегально прибывших искателей убежища в Руанду.

Об этом сообщает The Times, пишет "Европейская правда".

В ирландском правительстве заявили, что 80% от присутствующих в стране искателей убежища попали туда из Северной Ирландии. Пограничных проверок между двумя частями острова Ирландия нет.

Министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин заявил, что мигранты едут в Ирландию, потому что обеспокоены перспективой депортации.

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По его словам, эта проблема начала нарастать с тех пор, как Британия анонсировала намерения принять такое законодательство.

"Это оказывает влияние на Ирландию, и это началось не сегодня или вчера. Оно начало расти от первой редакции и публикации этой стратегии по (депортации в) Руанду... И сейчас это имеет реальное влияние на Ирландию из-за того, что эти люди опасаются оставаться в Британии. Возможно, таким и был замысел. Они выезжают из Британии и пользуются тем, что имеют возможность переехать в Ирландию", – прокомментировал Михол Мартин.

Напомним, на этой неделе британский парламент принял обновленный противоречивый законопроект о высылке искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.

После первой попытки принятия закона план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Великобритании и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал острые споры в британском парламенте и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.

В Совете Европы заявили о серьезной обеспокоенности по поводу соблюдения прав человека в связи с принятием в Британии закона, который предусматривает депортацию нелегальных искателей убежища в Руанду.