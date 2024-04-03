Денис Шмыгаль прибыл в Эстонию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду находится с официальным визитом в Эстонии и встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас и спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Свой визит Шмыгаль начинает со встречи со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, затем встретится с президентом Аларом Карисом.

We start our visit to Estonia with a meeting with @Riigikogu parliamentarians led by Speaker Lauri Hussar. We discussed European integration, cyber cooperation and the confiscation of russian assets. I thanked Estonia for its willingness to help with energy equipment and for its… pic.twitter.com/0btie4sTC5 April 3, 2024

На встрече с Каей Каллас они обсудят всестороннюю поддержку Украины, включая восстановление пострадавшей от войны страны. Кроме того, будет обсуждена тема использования замороженных российских активов, привлечения РФ к ответственности и тема санкций. Не останется без внимания и путь Украины в Европейский Союз и НАТО.

Каллас перед встречей со Шмыгалем заявила о продолжении поддержки Украины в военном, экономическом и политическом отношении. "Мы верим в победу Украины и в то, что зло может быть побеждено", – заявила она.

Каллас также подчеркнула, что наступил решающий момент и следует продолжать фокусировать свое внимание на поддержке Украины: "Мы не должны отвлекаться на внутриполитические вопросы, особенно в контексте предстоящих выборов в Европе и за ее пределами. Если агрессия России в Украине оправдает себя, мы все окажемся в гораздо более опасном мире".

В 16:30 по местному времени состоится совместная пресс-конференция премьер-министров Эстонии и Украины.

Вечером премьер-министры посетят Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ.

Кроме того, премьер-министр Украины выступит с речью перед студентами и преподавателями Таллиннского технического университета.

Напомним, недавно спикер эстонского парламента Лаури Хусар посетил с визитом Киев.

А накануне стало известно, что Эстония выразила заинтересованность в участии в чешской инициативе, предусматривающей закупку боеприпасов для Украины.

Эстония также призывает Евросоюз конфисковать более 150 миллиардов евро замороженных российских активов до конца года, чтобы успеть до выборов в США.