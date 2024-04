Денис Шмыгаль прибыл в Эстонию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду находится с официальным визитом в Эстонии и встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас и спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Свой визит Шмыгаль начинает со встречи со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, затем встретится с президентом Аларом Карисом.

We start our visit to Estonia with a meeting with @Riigikogu parliamentarians led by Speaker Lauri Hussar. We discussed European integration, cyber cooperation and the confiscation of russian assets. I thanked Estonia for its willingness to help with energy equipment and for its… pic.twitter.com/0btie4sTC5