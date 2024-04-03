Президент Кипра попросил фон дер Ляйен заставить Ливан сдержать мигрантов

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что лично обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой убедить власти Ливана остановить лодки с сирийскими беженцами, которые направляются в островное государство-член ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Он отметил, что Ливан является бенефициаром значительной финансовой помощи ЕС как для своих граждан, так и для сотен тысяч сирийских беженцев, которых он продолжает принимать, но эта помощь не предоставляется без определенных условий.

"Эту помощь нельзя предоставлять, пока мы не решим эту проблему", – сказал Христодулидис, добавив, что он лично разговаривал с фон дер Ляйен.

Президент также заявил, что недавний приток сирийских мигрантов морским путем вернул Кипр в "кризисный режим" несмотря на то, что за последние месяцы удалось репатриировать больше мигрантов, чьи просьбы о предоставлении убежища отклонили, чем было новоприбывших.

По словам представителя правительства Константиноса Летимбиотиса, за 1-2 апреля более 350 мигрантов и искателей убежища, почти исключительно сирийских граждан, прибыли на Кипр на лодках.

Во вторник Христодулидис провел специальную встречу высокопоставленных чиновников полиции и правительства, чтобы найти пути преодоления внезапного наплыва мигрантов.

Он сказал, что его правительство может принять дополнительные временные меры, не уточнив, какие именно, призванные помочь властям справиться с наплывом мигрантов, и что они могут "не понравиться" киприотам.

Ранее глава МВД Кипра Константинос Иоанну заявил, что поддержка предложения правительства страны по созданию безопасных зон в Сирии для репатриации ее беженцев крепнет среди стран-членов Евросоюза.

По официальным предварительным данным, хотя общее количество мигрантов, прибывающих на Кипр, значительно уменьшилось, приток сирийских беженцев резко возрос.

В декабре 2023 года на фоне рекордного роста числа искателей убежища из Сирии правительство Кипра заявило, что хочет, чтобы Европейский Союз рассмотрел объявление частей их разрушенной войной родины безопасными для репатриации.