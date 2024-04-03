Кулеба высказался об идее Столтенберга о фонде поддержки для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга о создании нового многолетнего фонда поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр рассказал в интервью Reuters.

Кулеба приветствовал планы по поддержке Украины, однако указал, этот план должен предусматривать выделение новых средств, а не перераспределение предыдущих обязательств.

"Если эта конкретная инициатива станет реальностью, мы должны убедиться, что это будут (новые) 100 миллиардов", – отметил он.

Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Вскоре Столтенберг уточнил, что дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и проходят совместно с украинской стороной.

Как стало известно "ЕвроПравде", дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО, который должен пройти в июле.