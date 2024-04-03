ЦИК Турции все же признала победу на выборах мэра прокурдского кандидата

Центральная избирательная комиссия Турции все же признала победу прокурдского кандидата, которую региональная комиссия сначала отменила.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Центральная избирательная комиссия (YSK) удовлетворила обжалование прокурдской партии DEM и признала, что ее кандидат-победитель в муниципалитете Ван Абдулла Зейдан может считаться избранным мэром, отменив решение региональной комиссии о признании победителем его соперника от "Партии справедливости и развития" президента Эрдогана.

Во вторник, напомним, региональная комиссия решила не считать Зейдана победителем, несмотря на победу с более 55% голосов, из-за того, что его в последний момент сняли с выборов по ходатайству Министерства юстиции Турции – суд удовлетворил его и отменил давнее судебное решение о том, что Зейдан имеет право баллотироваться на выборные должности, несмотря на то, что побывал в тюрьме.

Это вызвало бурные протесты в муниципалитете Ван, которые полиция пыталась разгонять со слезоточивым газом и водометами, и возмущение ряда оппозиционных партий. Адвокат политика отмечал, что решение суда не может иметь практических последствий, пока у Зейдана остается возможность подать апелляцию на него.

На протестах, вспыхнувших по всей территории страны, задержали десятки человек.

Напомним, по итогам местных выборов 31 марта политсила действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела крупнейшее поражение за более чем 20 лет.

Подробно о значении поражения партии Эрдогана на местных выборах смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "Турция выбирает оппозицию".