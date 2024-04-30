У Франції кажуть, що майже всі держави ЄС є мішенню російської пропаганди

Міністр у справах Європи уряду Франції Жан-Ноель Барро заявив, що майже всі країни Євросоюзу є мішенню проросійської пропаганди в інтернеті напередодні виборів до Європарламенту, що відбудуться в червні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Виступаючи на спільній пресконференції разом зі своїми німецькими та польськими колегами, він зазначив, що зусилля уряду Франції, спрямовані на боротьбу з іноземним втручанням та дезінформацією, виявили 31 новий сайт, який поширює прокремлівську пропаганду по всій Європі.

Міністерство закордонних справ Франції у понеділок повідомило, що 25 з 27 країн-членів ЄС стали в останні місяці мішенню для російської пропаганди.

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Барро закликав соціальні платформи блокувати сайти, які "беруть участь в операції іноземного втручання". За його словами, ці інтернет-операції спрямовані на дестабілізацію громадської думки напередодні виборів.

"2024 рік – це рік великих виборів у Європі та за її межами. Ми не потерпимо жодних спроб втручання в наші демократичні процеси, – йдеться у спільній заяві трьох міністрів.

Раніше Барро поскаржився на пропаганду та дезінформацію, яка атакує його країну напередодні виборів до Європейського парламенту у червні.

Приміром, у лютому французький орган протидії іноземному впливу VIGINUM виявив сплановану дезінформаційну кампанію у Франції, Німеччині та Польщі, пов'язану з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну і виборами в ЄС.

А в червні минулого року французька влада викрила ще одну широкомасштабну російську дезінформаційну кампанію під назвою Doppleganger, спрямовану на підрив підтримки України з боку Заходу.

Нагадаємо також, що Єврокомісія закликала великі онлайн-платформи вжити заходів перед виборами до Європарламенту, щоб протидіяти поширенню неправдивої інформації і скоординованій роботі мереж ботів.