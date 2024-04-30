Поліція виселила мігрантів з тимчасового табору біля мерії Парижа

Французька поліція виселила мігрантів із тимчасового наметового містечка поруч із мерією Парижа вранці у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Під час операції, яка почалася перед світанком, поліція розбудила близько 100 підлітків і молодих чоловіків із Західної Африки, сказавши їм пакувати свої намети та речі.

Поліція Парижа заявила, що операція була проведена з міркувань безпеки, зокрема тому, що табір був поблизу шкіл.

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Представники паризького регіону сказали мешканцям табору, що вони можуть бути тимчасово розміщені на три тижні в місті Анже в регіоні Луари, якщо вони бажають. Автобус чекав на сусідній вулиці, щоб доставити їх спочатку до транзитного центру паризького регіону.

В автобус зайшло лише двоє-троє чоловіків. Більшість інших пішли геть, несучи свої речі. Дехто сказав, що вони бояться залишитися ізольованими та покинутими в Анже, за 250 кілометрів на південний захід від французької столиці, коли закінчаться три тижні тимчасового житла.

Ті, кого виселили з таборів і сквотів, можуть створити тимчасові поселення в інших місцях французької столиці та бути знову виселеними, каже одна з гуманітарних груп, яка б’є на сполох щодо впливу Олімпіади на маргіналізованих людей.

"Це нескінченний цикл", – сказав Антуан де Клерк, речник групи Revers de la Médaille.

"Ми називаємо це "nettoyage social" або соціальною чисткою, оскільки немає належного рішення, які б пропонувалися людям", – додав він. Він стверджує, що людей змітають убік, щоб "звільнити місце для прекрасної листівки Парижа".

У письмовому розпорядженні, в якому повідомлялося про виселення у вівторок, начальник паризької поліції Лоран Нуньєс сказав, що тимчасовий табір складається з понад 80 наметів і блокує тротуари. У наказі також зазначено, що табір знаходиться поблизу громадських будівель, включаючи церкву та мерію, де охорона була посилена, оскільки Франція перебуває в стані підвищеної готовності до можливої терористичної загрози.

Табори мігрантів зазвичай розбирають щовесни у Франції після закінчення щорічного зимового "перемир’я", яке обмежує виселення та евакуацію в холодну погоду. Мерія Парижа каже, що кількість людей, які живуть на вулиці, зросла до 3500, що на 500 більше, ніж у той самий час минулого року.

Раніше головне управління внутрішньої безпеки Франції заявило, що стурбоване ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Франція вирішила залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки під час проведення ігор.

Крім того, французькі сили безпеки перевіряють до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.