Полиция выселила мигрантов из временного лагеря возле мэрии Парижа

Французская полиция выселила мигрантов из временного палаточного городка рядом с мэрией Парижа утром во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Во время операции, которая началась перед рассветом, полиция разбудила около 100 подростков и молодых мужчин из Западной Африки, сказав им упаковывать свои палатки и вещи.

Полиция Парижа заявила, что операция была проведена по соображениям безопасности, в том числе потому, что лагерь находился вблизи школ.

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Представители парижского региона сказали жителям лагеря, что они могут быть временно размещены на три недели в городе Анже в Луаре, если они желают. Автобус ждал соседней улицы, чтобы доставить их сначала в транзитный центр парижского региона.

В автобус зашли только двое-трое мужчин. Большинство других ушли, унося свои вещи. Некоторые сказали, что они боятся остаться изолированными и покинутыми в Анже, в 250 километрах юго-западнее французской столицы, когда закончатся три недели временного жилья.

Те, кого выселили из лагерей и сквотов, могут создать временные поселения в других местах французской столицы и быть снова выселенными, говорит одна из гуманитарных групп, которая бьет тревогу относительно влияния Олимпиады на маргинализованных людей.

"Это бесконечный цикл", – сказал Антуан де Клерк, представитель группы Revers de la Médaille.

"Мы называем это "nettoyage social" или социальной чисткой, поскольку нет должного решения(и), которые бы предлагались людям", – добавил он. Он утверждает, что людей сметают в сторону, чтобы освободить место для прекрасной открытки Парижа.

В письменном распоряжении, в котором сообщалось о выселении во вторник, начальник парижской полиции Лоран Нуньес сказал, что временный лагерь состоит из более 80 палаток и блокирует тротуары. В приказе также говорится, что лагерь находится вблизи общественных зданий, включая церковь и мэрию, где охрана была усилена, поскольку Франция находится в состоянии повышенной готовности к возможной террористической угрозе.

Лагеря мигрантов обычно разбирают каждую весну во Франции после окончания ежегодного зимнего "перемирия", ограничивающего выселение и эвакуацию в холодную погоду. Мэрия Парижа говорит, что количество людей, живущих на улице, возросло до 3500, что на 500 больше, чем в то же время в прошлом году.

Ранее главное управление внутренней безопасности Франции заявило, что обеспокоено вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр.

Перед этим стало известно, что французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры