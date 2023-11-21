ЗМІ: В Іспанії за спробу вбивства експолітика з Каталонії арештували трьох осіб

Іспанська поліція у вівторок затримала двох чоловіків і жінку, які могли бути причетними до замаху на колишнього голову консервативної Народної партії Іспанії в Каталонії Алехандро Відаса Квадраса 9 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Confidencial з посиланням на джерела, які близькі до слідства.

За інформацією видання, підозрювані перебули під наглядом поліції протягом декількох днів до свого арешту. Поліція з'ясовує, чи має вони зв'язки з іноземними державами.

Зазначають, що розслідуванням справи займається антитерористичний суд, тоді як операція правоохоронців все ще триває, і очікуються нові арешти.

Раніше слідчий суддя відкрив розслідування за фактом замаху на колишнього каталонського політика Алехандро Відаса Квадраса, якому минулого тижня вистрілили в обличчя, як терористичного акту.

Алехандро Відас Квадрас очолював Народну партію у Каталонії з грудня 1991 року по вересень 1996 року. Також він був депутатом Європейського парламенту до 2014 року.

Повідомляли, що 9 листопада, йому вистрілили в обличчя в районі Саламанка в центрі Мадрида.

Оглядачі спершу пов'язували інцидент із тим, що в Іспанії загострилась ситуація через угоду між Соціалістичною партією і сепаратистськими партіями Каталонії, яка передбачає, зокрема, амністію сепаратистів.