Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Латвию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шмыгаль сообщил, что уже встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

"Встретился с премьер-министром Эвикой Силиней, чтобы обсудить актуальные вопросы нашего двустороннего сотрудничества, в частности военно-техническую помощь", – написал Шмыгаль.

Как сообщалось, Латвия планирует заключить с Украиной соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности, обязуясь предоставлять ей военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта в этом году и в течение следующих двух лет.

В среду Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Эстонию. В частности, он обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом создание совместных оборонных предприятий.