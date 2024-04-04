В Швеции хотят видеть Рютте следующим генсеком НАТО

Швеция поддерживает кандидатуру нынешнего главы правительства Нидерландов Марка Рютте на должность будущего генсека НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении шведского правительства.

В частности, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал Рютте "мудрым лидером с большим опытом".

"Во время, характеризующееся ростом неопределенности и ухудшением ситуации в сфере политики безопасности, необходим сильный НАТО, который через сдерживание и оборону вносит вклад в безопасность всех членов Альянса, а также в продвижение мира и свободы", – отметил шведский премьер.

В свою очередь министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш отметила, что Марк Рютте "известен как надежный лидер, который пользуется доверием и на севере, и на юге".

Министр рынка труда и интеграции Иоганн Персон подчеркнул, что Европа переживает поворотный момент в политике безопасности.

"Объединенный НАТО с сильным руководством играет центральную роль в противодействии вызовам и угрозам нашего времени", – подчеркнул он.

Как известно, кроме Рютте о намерениях бороться за пост генсека НАТО заявлял президент Румынии Клаус Йоханнис.

Рютте, по данным СМИ, несмотря на статус фаворита должен завоевать доверие как минимум четырех правительств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

Однако накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша хотела бы видеть во главе Альянса генсека, который бы представлял Восточную Европу.

Напомним, во вторник Эстония и Литва заявили, что готовы поддержать кандидатуру Рютте на должность следующего генсека НАТО.