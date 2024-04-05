Шольц та керівники корпорацій ФРН відвідають Китай попри мету зменшити залежність від КНР

Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із топ-менеджерами німецьких корпорацій здійснить візит до Китаю наприкінці квітня попри зусилля Берліна зі зменшення економічної залежності від Пекіна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Це перша поїздка Шольца до Китаю після того, як влітку минулого року Берлін розробив китайську стратегію, яка закликала до "зниження ризиків" з метою зменшення економічної залежності від КНР, але не містила конкретних заходів або обов'язкових цілей.

За даними Reuters, серед тих, хто вирушить у поїздку разом із Шольцом, будуть керівники Siemens, Mercedes-Benz, Merck KGaA, BMW, Bayer, Thyssenkrupp.

Цей список не є остаточним, зазначає інформагентство, і до нього можуть приєднатися інші.

Німецьких канцлерів під час великих закордонних візитів зазвичай супроводжують бізнес-делегації високого рівня, а список керівників, які беруть участь у цій поїздці, підкреслює статус Китаю як найбільшого торговельного партнера Німеччини.

КНР також залишається надзвичайно важливим для німецької промисловості, особливо для автовиробників, які мають кілька місцевих спільних підприємств з китайськими партнерами на найбільшому у світі автомобільному ринку.

Минулого року прямі німецькі інвестиції в КНР зросли до рекордних 11,9 мільярда євро, що свідчить про те, що компанії продовжують вкладати гроші в країну, яку Берлін називає системним конкурентом.

Раніше німецькі законодавці схвалили тримільярдний пакет заходів для стимулювання бізнесу, який передбачає податкові пільги та зменшення бюрократії.

Згідно з новим звітом Бундесбанку, німецька економіка, ймовірно, перебуватиме в рецесії в першому кварталі 2024 року через затримку її відновлення.

У січні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр побував у В'єтнамі на тлі намагання Німеччини просувати свою стратегію зменшення економічної залежності від Китаю.