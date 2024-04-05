Шольц и руководители корпораций Германии посетят Китай, от которого хотят уменьшить зависимость

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с топ-менеджерами немецких корпораций совершит визит в Китай в конце апреля, несмотря на усилия Берлина по уменьшению экономической зависимости от Пекина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Это первая поездка Шольца в Китай после того, как летом прошлого года Берлин разработал китайскую стратегию, которая призвала к "снижению рисков" с целью уменьшения экономической зависимости от КНР, но не содержала конкретных мер или обязательных целей.

По данным Reuters, среди тех, кто отправится в поездку вместе с Шольцом, будут руководители Siemens, Mercedes-Benz, Merck KGaA, BMW, Bayer, Thyssenkrupp.

Этот список не является окончательным, отмечает информагентство, и к нему могут присоединиться другие.

Немецких канцлеров во время крупных зарубежных визитов обычно сопровождают бизнес-делегации высокого уровня, а список руководителей, участвующих в этой поездке, подчеркивает статус Китая как крупнейшего торгового партнера Германии.

Китай также остается чрезвычайно важным для немецкой промышленности, особенно для автопроизводителей, которые имеют несколько местных совместных предприятий с китайскими партнерами на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

В прошлом году прямые немецкие инвестиции в КНР выросли до рекордных 11,9 миллиарда евро, что свидетельствует о том, что компании продолжают вкладывать деньги в страну, которую Берлин называет системным конкурентом.

Ранее немецкие законодатели одобрили трехмиллиардный пакет мер для стимулирования бизнеса, который предусматривает налоговые льготы и уменьшение бюрократии.

Согласно новому отчету Бундесбанка, немецкая экономика, вероятно, будет в рецессии в первом квартале 2024 года из-за задержки ее восстановления.

В январе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер побывал во Вьетнаме на фоне попытки Германии продвигать свою стратегию уменьшения экономической зависимости от Китая.