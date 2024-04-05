Более трети преступных группировок в ЕС используют недвижимость для отмывания денег

Более трети самых угрожающих преступных группировок в Евросоюзе отмывают свои доходы через недвижимость.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет об организованной преступности в Европе.

Центральный правоохранительный орган ЕС Европол обнаружил, что среди преступных группировок, которые представляют наибольшую угрозу, 41% использовали недвижимость для отмывания незаконных доходов.

В отчете также говорится, что популярными методами отмывания также являются предметы роскоши, бизнес с большим оборотом наличности, в частности гостиничный, и криптовалюты.

"В среде серьезной и организованной преступности почти нет ни одного субъекта, который бы так или иначе не был связан с сектором легальной экономики – то ли для совершения преступной деятельности, то ли для маскировки преступной деятельности, то ли для отмывания своих преступных доходов", – говорится в отчете.

В документе определили 821 преступную группировку общей численностью более 25 тысяч членов, которые представляют наибольший риск для ЕС.

Отмечается, что они способны "нанести значительный ущерб внутренней безопасности, верховенству права и экономике Евросоюза".

Эти группировки не имеют границ, они международные, и их самым распространенным видом деятельности является торговля наркотиками, говорится в отчете.

Другие виды деятельности, к которым причастны преступные группировки, указывает Европол, включают мошенничество, имущественные преступления, незаконный ввоз мигрантов и торговлю людьми.

Накануне в Италии, Австрии, Румынии и Словакии провели серию арестов в рамках большого расследования относительно масштабного мошенничества, связанного с фондом ЕС для восстановления экономики после пандемии коронавируса.

В Греции в прошлом месяце заявили о разоблачении преступной сети, которая изготовила тысячи качественных подделок паспортов.

Тем временем в Европоле расследуют загадочное исчезновение личных файлов руководства.